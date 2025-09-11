Haberler

Gaziantep'te Jandarma Operasyonlarında 20 Kaçak Silah Ele Geçirildi

Güncelleme:
Gaziantep'te yapılan jandarma operasyonlarında 20 kaçak silah ve mermiler ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Ağustos ayında il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 17 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, bin 592 adet tabanca fişeği, 86 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
