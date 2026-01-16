Haberler

Gaziantep'te jandarmadan 126 öğrenciye trafik eğitimi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, mobil trafik eğitim aracıyla 126 ilkokul öğrencisine trafik kuralları ve güvenliği konularında eğitim verdi. Öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek trafikte daha bilinçli hale geldi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, mobil trafik eğitim aracıyla 126 ilkokul öğrencisine trafik bilgilendirme eğitimi verdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerindeki okullarda eğitim gören toplam 176 öğrenciye, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile yarıyıl tatili öncesi trafik eğitimi vererek bilgilendirme faaliyeti icra etti. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgiler edinerek trafik güvenliği konusunda bilinçlenirken günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara karşı daha hazırlıklı hale geldi.

Eğitime katılan öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
