Gaziantep'te jandarma, 540 okul çevresinde 181 aranan şahıs yakaladı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 540 okul ve çevrelerinde yapılan huzur-güven-asayiş uygulamasında 29 bin 345 şahıs sorgulanarak aranan 181 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul ve çevrelerindeki denetim-uygulamalarını sürdürüyor. Denetim ve uygulamalar çerçevesinde, sorumluluk sahasındaki tüm okullar ile özellikle risk derecesi yüksek olan okulların giriş-çıkış saatlerinde devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyetlere asayiş ve trafik timlerinden oluşan 2 bin 16 personel katılırken 540 okul ve çevresinde 2 bin 616 okul servis aracı ile 13 bin 11 özel araç denetlendi. Ekipler, toplam 29 bin 345 şahıs sorgulaması yaparak 181 aranan şahsı yakaladı, 635 umuma açık yer ve metruk bina ile 231 park ve bahçe kontrol edildi, okul idarelerinin bildirimleri üzerine tespit edilen 5 olaya müdahale edilerek tedbir alındı.

Gençleri ve çocukları suçtan korumaya yönelik çalışmalarda ise 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı