Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te jandarma, 540 okul çevresinde 181 aranan şahıs yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te jandarma, 540 okul çevresinde 181 aranan şahıs yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te jandarmanın 540 okul ve çevresinde yürüttüğü huzur-güven-asayiş uygulamasında 29 bin 345 şahıs sorgulandı, aranan 181 şahıs yakalandı. Uygulamaya 2 bin 16 personel katıldı, 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 540 okul ve çevrelerinde yapılan huzur-güven-asayiş uygulamasında 29 bin 345 şahıs sorgulanarak aranan 181 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul ve çevrelerindeki denetim-uygulamalarını sürdürüyor. Denetim ve uygulamalar çerçevesinde, sorumluluk sahasındaki tüm okullar ile özellikle risk derecesi yüksek olan okulların giriş-çıkış saatlerinde devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyetlere asayiş ve trafik timlerinden oluşan 2 bin 16 personel katılırken 540 okul ve çevresinde 2 bin 616 okul servis aracı ile 13 bin 11 özel araç denetlendi. Ekipler, toplam 29 bin 345 şahıs sorgulaması yaparak 181 aranan şahsı yakaladı, 635 umuma açık yer ve metruk bina ile 231 park ve bahçe kontrol edildi, okul idarelerinin bildirimleri üzerine tespit edilen 5 olaya müdahale edilerek tedbir alındı.

Gençleri ve çocukları suçtan korumaya yönelik çalışmalarda ise 2 bin 860 öğrenciye bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Şehirdeki kadınların çorapları birer birer erimeye başladı

Şehirdeki tüm kadınların çorapları durduk yere erimeye başladı
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Ukrayna cephesinde ilk: Mayınlarla çevrili yaralı asker dronla havadan tahliye edildi

Mayınlarla çevrili yaralı asker havaya yükseldi! O anlar kamerada
MEB'in 16 branşta uygulayacağı ortak yazılı sınavlar 3 Kasım'da başlıyor

MEB duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği tarihler belli oldu
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı