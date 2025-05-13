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Gaziantep'te Işıkta Bekleyen Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Gaziantep'te Işıkta Bekleyen Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası trafik akışı bir süre kontrol altında tutuldu.

Gaziantep'te ışıkta bekleyen tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Otogar kavşağı Hatay-Nurdağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Şefik S. yönetimindeki 34 SZ 2939 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Adem B. yönetimindeki 46 ABP 572 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Otomobilin ön kısmının tırın altına girdiği kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza sebebiyle yoldaki trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü verilirken araçların kenara alınması ile trafik tekrar normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET GÖKHAN ÖZBAL - 3.Sayfa
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