Haberler

Gaziantep'te servis tıra çarptı: 11 yaralı

Gaziantep'te servis tıra çarptı: 11 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 işçi yaralandı.

Gaziantep'te işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 işçi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. idaresindeki 27 S 0926 plakalı işçi servisi, önünde ilerleyen O.A. kontrolündeki 27 BLC 71 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 11 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme

Somer Şef de başkan Aziz Yıldırım'a meydan okudu
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın eğlenceli paylaşımı
Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Türkiye'yi sarsan görüntü! 84 yaşındaki kadını böyle götürdüler
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak