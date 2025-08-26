Gaziantep'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir telefoncu dükkanında yapılan arama sırasında havaya ateş açan ve iş yerini kurşunlayan 4 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili silahlar ele geçirildi ve soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te bir iş yerinde arama yapıldığı sırada havaya ateş açan ve yine aynı olayla bağlantılı olarak iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2025 tarihinde Karagöz Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanında arama yapıldığı esnada havaya ateş açılması ve yine aynı olayla bağlantılı olarak iş yeri kurşunlanması ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, her iki olayla ilgili toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan suç unsuru silahlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki yasal işlemler ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.