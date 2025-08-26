Gaziantep'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinde arama yapıldığı sırada havaya ateş açan ve yine aynı olayla bağlantılı olarak iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2025 tarihinde Karagöz Mahallesi'nde bir telefoncu dükkanında arama yapıldığı esnada havaya ateş açılması ve yine aynı olayla bağlantılı olarak iş yeri kurşunlanması ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, her iki olayla ilgili toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, olaylarda kullanılan suç unsuru silahlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki yasal işlemler ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP