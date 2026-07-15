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Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 7 şahıs yakalandı

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 7 şahıs yakalandı
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Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına karışan 7 şüpheli, özel harekat destekli şafak operasyonuyla yakalandı. Aramalarda 3 pompalı tüfek ve 16 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 7 şahıs, özel harekat destekli şafak operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramalarda 3 adet pompalı tüfek ile 16 adet fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen iş yeri kurşunlama ve yağma olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, iş yeri kurşunlama ve yağma şüphelisi 7 kişi tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine yapılan özel harekat destekli şafak operasyonu ile yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet pompalı tüfek ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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