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Gaziantep'te parklarda 'huzur' denetimi: 83 sürücüye 732 bin TL ceza

Gaziantep'te parklarda 'huzur' denetimi: 83 sürücüye 732 bin TL ceza
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Gaziantep'te son iki günde yapılan 'huzurlu parklar' uygulamasında kuralları ihlal eden 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca aranan 2 kişi yakalandı.

Gaziantep'te yapılan huzurlu parklar uygulamasında çeşitli kuralları ihlal ettiği tespit edilen 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki gün içerisinde 'huzurlu parklar' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 6 bin 954 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı. Ayrıca çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 13 şahıs hakkında işlem gerçekleştirildi. Denetimlerde 284'ü motosiklet olmak üzere toplam 386 araç sorgulandı. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen 83 sürücüye toplam 732 bin 519 lira idari para cezası uygulandı.

Benzer denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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