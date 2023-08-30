Gaziantep'te Husumetli Olduğu Şahsın Silahlı Saldırısına Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te husumetli olduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te husumetli olduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi 25 yaşındaki Zeynel Uğurel, husumetli olduğu şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası karın bölgesine isabet eden mermi ile ağır yaralanan Uğurel, sesleri duyarak yardıma koşan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uğurel'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP