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Gaziantep'te Faili Meçhul Hırsızlık Operasyonu: 8 Tutuklama

Gaziantep'te Faili Meçhul Hırsızlık Operasyonu: 8 Tutuklama
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, Temmuz ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 olayı çözüme kavuşturdu. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler mağdurlara teslim edildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yakalanan faili meçhul hırsızlık şüphelisi 18 şahıstan 8'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Temmuz ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamlar koordinesiyle çalışma yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 15 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen malzemeler hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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