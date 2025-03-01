Gaziantep'te Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlarla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda hırsızlık başta olmak üzere 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP