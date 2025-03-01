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Gaziantep'te Hırsızlık Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te Hırsızlık Suçlusu Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık suçlusu Y.K.'yı yakaladı. Şahinbey ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından hırsızlara yönelik yapılan operasyonda 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlarla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda hırsızlık başta olmak üzere 8 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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