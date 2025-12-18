Gaziantep'te 'kaynak' yapan 810 sürücüye 802 bin TL ceza

Haberler

Gaziantep'te trafikte kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Trafik denetimleri dron ve güvenlik kameraları ile yapıldı.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 günde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Araçların 'kaynak' anları ise dron ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

