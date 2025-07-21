Gaziantep'te Hapis Cezası Olan 83 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 83 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu yaptı. JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahısların hepsi tutuklandı. - GAZİANTEP