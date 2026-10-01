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Gaziantep’te halk otobüsü demir bariyerlere çarptı: 9 yaralı

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Gaziantep’te halk otobüsü demir bariyerlere çarptı: 9 yaralı
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Gaziantep’te kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan halk otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kontrolden çıkıp yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan halk otobüsündeki 9 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi Küsget köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. idaresindeki 27 HO 1226 plakalı şehiriçi özel halk otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki 9 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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