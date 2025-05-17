Gaziantep'te Halı Fabrikasında Patlama: 5 Yaralı

Gaziantep Valiliğinden patlama açıklaması

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir halı fabrikasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu.

Gaziantep Valiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "İlimiz 2. Organize Sanayi Bölgesinde bir işyerinde patlama meydana gelmesi üzerine İtfaiye ve güvenlik ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemede ilk belirlemelere göre işyerine ait doğalgaz buhar kazanının patlaması sonucu işyeri duvarlarının yıkıldığı anlaşılmıştır. İşyerinde çalışan yaralı 5 işçi çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. Bina duvarının yıkılması sonucu duvar önünde bulunan 5 araçta maddi zarar oluşmuştur. Söz konusu alanda çevre güvenliği alınmış ve ekiplerimiz tarafından konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" İfadelerine yer verildi.