İslahiye'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, İslahiye'ye bağlı Cevdetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa F. idaresindeki 27 ALV 275 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Ali S. yönetimindeki 27 AVN 435 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Ali S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı