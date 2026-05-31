Haberler

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine şafak operasyonu: 7 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine şafak operasyonu: 7 şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik şafak operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. Şüphelilerin düzensiz göçmenleri alıkoyup darp ederek ailelerinden para talep ettiği belirlendi.

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik şafak operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonlar sonucunda, yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı yollarla girişini organize eden, ülkeye getirdikleri düzensiz göçmenleri alıkoyarak darp eden, bu görüntüleri video kaydına alıp göçmenlerin yurt dışındaki ailelerine göndererek zorla para talep ettikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan M.N.K., Y.T., C.A., D.A., R.B.K., M.D.B., S.A.K., M.İ.K ve A.B. isimli 9 şüpheli şahıs, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan M.N.K., Y.T., C.A., R.B.K., S.A.K., M.İ.K ve A.B. isimli 7 şahıs tutuklanırken M.D.B. ve D.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet fişek, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet cep telefonu ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü

Yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti

Otobüs faciasında kahreden detay! Ölü sayısı bu yüzden katlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusu, Lübnan'da stratejik tepedeki kaleyi işgal etti

Stratejik tepedeki kaleyi işgal ettiler! Bayrak da dikildi
Dün geceye damga vuran görüntü! Yıldız isme alkış yağıyor

İşte futbol bu! Dün geceye damga vuran görüntü
Çin’deki kritik zirvede tek Türk konuşmacı olan Ali Babacan'dan önemli mesajlar

Kritik zirvedeki tek Türk konuşmacı! İşte verdiği mesajlar

Son penaltı atılırken yapılana bakar mısınız! Ortalık bir anda karıştı

Son penaltı atılırken yapılana tepki yağıyor

Manisa'da uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Genç adam, 50 metreden düşen araçta feci şekilde can verdi
'Kaç top çıkarırsan o kadar gece geçirirsin' demişti! Safonov teklifi boşa çıkardı

Yıldız isme ahlaksız teklifte bulunan fenomeni şoke eden istatistik
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım