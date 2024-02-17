Gaziantep'te Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet laptop ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı. - GAZİANTEP