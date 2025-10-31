Gaziantep'te FETÖ üyesi terörist yakalandı
Gaziantep'te gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi bir şahıs yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadeleye yönelik yapılan operasyon yaptı. Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
