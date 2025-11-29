Haberler

Gaziantep'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır toplam 4 kişi yaralandı. Otomobil kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve takla atarak refüje uçtu.

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra taklalar artarak refüje uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep kuzey ve doğu gişeleri arasındaki kesimde meydana geldi. İddiaya göre, Samet K. idaresindeki 34 CSK 937 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobil taklalar attıktan sonra orta refüje uçtu. Feci kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Samet K., Ayşe T., Şehnaz T., Latif T ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ayşe T. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
