Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta bulunan üç kardeş hayatını kaybetti.

YENİ ARAÇ ALMIŞLARDI

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketleri Gaziantep'e varmak üzere olan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar isimli kardeşlerin bulunduğu 59 AID 791 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdayı dönerken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.