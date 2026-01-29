Haberler

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti. Kazada ölen kardeşlerin Afyonkarahisar'dan yeni araç aldıktan sonra memleketlerine varmak üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta bulunan üç kardeş hayatını kaybetti.

YENİ ARAÇ ALMIŞLARDI

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketleri Gaziantep'e varmak üzere olan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar isimli kardeşlerin bulunduğu 59 AID 791 plakalı otomobil, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdayı dönerken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

ÜÇ KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız
Yavaş, 'Suyu kesilen var mı?' diye sordu, aldığı cevap sonrası ne diyeceğini bilemedi

Sorduğu soru Yavaş'ı zor durumda bıraktı! Ne diyeceğini bilemedi