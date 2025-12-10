Gaziantep'te suç ve suçlulara karşı dron ile etkin denetim dönemi

Gaziantep'te suç ve suçlulara yönelik denetimler yüksek çözünürlüklü ve ileri teknoloji ürünü dronlar ile yapılıyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, envanterinde yer alan gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma, sesli komut verme gibi özellikli 4K HD çekim yapabilen 33 adet dronu icra edilen faaliyetlerde aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, bu çerçevede, trafik kazalarından acil müdahalelere, asayiş uygulamalarından suçlu takibine, kayıp aramalardan operasyonel görevlere kadar birçok alanda havadan güvenlik sağlayan yüksek çözünürlüklü ileri teknolojik dronları etkin şekilde kullanıyor. - GAZİANTEP