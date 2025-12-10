Haberler

Gaziantep'te suç ve suçlulara karşı dron ile etkin denetim dönemi

Gaziantep'te suç ve suçlulara karşı dron ile etkin denetim dönemi
Güncelleme:
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlulara yönelik denetimlerde 33 adet yüksek çözünürlüklü drone kullanarak etkinliklerini artırıyor. Dronlar, gece görüş, yüz tanıma ve sesli komut verme gibi özelliklerle donatıldı.

Gaziantep'te suç ve suçlulara yönelik denetimler yüksek çözünürlüklü ve ileri teknoloji ürünü dronlar ile yapılıyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, envanterinde yer alan gece görüş, yüz tanıma, silah tanıma, sesli komut verme gibi özellikli 4K HD çekim yapabilen 33 adet dronu icra edilen faaliyetlerde aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, bu çerçevede, trafik kazalarından acil müdahalelere, asayiş uygulamalarından suçlu takibine, kayıp aramalardan operasyonel görevlere kadar birçok alanda havadan güvenlik sağlayan yüksek çözünürlüklü ileri teknolojik dronları etkin şekilde kullanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
