Polis ekiplerinden bayram tatilinde yoğun denetim ve uygulama

Gaziantep'te polis ekiplerince dron destekli bayram trafiği denetimi ve uygulaması yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven ortamında bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla karayollarında aralıksız denetim ve uygulama yaptı. Polis ekipleri, artan trafik yoğunluğunu takip etmek amacıyla havadan dron destekli denetimler, karadan ise resmi ekiplerle yol kontrol faaliyeti icra etti. Denetim ve uygulamalarda sürücüler hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve şerit ihlali gibi konularda uyarılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Denetim ve uygulamaların bayram tatili süresince devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

