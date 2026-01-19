Haberler

Gaziantep'te drift yaparak tehlike saçan sürücü ve araç sahibine ceza

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, yaya ve araç trafiğine açık yolda drift yapan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine trafik cezası uygulandı. Drift anları KGYS kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaya ve araç trafiğine açık olan yolda drift yapan ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine trafik idari para cezası uygulandı.

Şahinbey ilçesinde yaya ve araç trafiğine açık olan yolda drift yaptığı tespit edilen Tofaş marka araca yönelik çalışma yapıldı. İlçe jandarma komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, drift yaptığı tespit edilen araç sahibi şahsa, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan, sürücüye de belgesiz araç kullanmak ve drift yapmaktan trafik idari para cezası uygulandı.

Aracın drift anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
