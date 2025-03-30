Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı
Annesiyle bir olup babasını öldürdü, cinayetin altından yasak aşk çıktı

Annesinin yasak aşkı uğruna öz babasını öldürdü
Asya'yı sallayan depremlerde ağır bilanço! Bir yandan bombardıman sürüyor

1700 kişinin öldüğü ülkenin başında bir felaket daha var

Gaziantep'te Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu

Gaziantep'te Domuz Sürüsü Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü, tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkında endişelere yol açtı. Mahalle sakini anları cep telefonu ile kaydetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda görülen domuz sürüsü paniğe neden oldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz sürüsü vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakini, karşılaştığı sürüyü cep telefonuyla kaydederek ilginç anları saniye saniye görüntüledi. Ormanda dolaşan domuz sürüsü, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkında tedirginliğe yol açtı.

Domuzların tarım arazilerine zarar verebileceği ve mahalleye inebileceği yönündeki endişeler dile getirilirken, yetkililerden gerekli önlemlerin alınması talep edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.