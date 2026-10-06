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Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Oğuzeli'nde evleri su bastı

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Gaziantep'te dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Oğuzeli'nde evleri su bastı
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Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve sağanak, kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Dolu tarım arazilerine zarar verirken, Güneyşehir ve Beştepe'de su birikintileri oluştu; Dokuzyol'da sel oluştu ve bazı evleri su bastı.

Gaziantep'te özellikle güney kesimlerde ve Oğuzeli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı tarım arazilerine zarar verirken, sağanak sonrası cadde ve sokaklarda sel oluştu, evleri su bastı.

Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren dolu ve sağanak etkili oldu. Özellikle kentin güney kesimleri ile Oğuzeli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu yağışı sonrası bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken tarım arazileri de zarar gördü. Dolu sonrası bastıran sağanak ise özellikle kentin Güneyşehir ve Beştepe bölgeleri ile Oğuzeli ilçesi kırsal Dokuzyol Mahallesi'nde su birikintilerine neden oldu. Yoğun yağış nedeniyle özellikle Dokuzyol Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda sel oluşurken bazı evleri su bastı.

Kentte yağışın etkisini akşam saatlerine kadar aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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