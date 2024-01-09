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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu

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Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahısların 2 milyon 163 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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