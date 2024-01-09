Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu
Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu
GAZİANTEP - Gaziantep'te vatandaşları çeşitli vaatlerle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahısların 2 milyon 163 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve 8 ayrı olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.