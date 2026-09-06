Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te devrilen motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep'in Karkamış ilçesi Keleklioğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan motosiklet devrilerek mezarlık duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette Motosiklet üstünde bulunan 2 kardeş 23 yaşındaki İbrahim Halil Yağmurlu ve 32 yaşındaki Ali Yağmurlu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 kardeş Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen iki kardeşin cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı