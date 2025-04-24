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Gaziantep'te Define Kazısına Kaçak Operasyon

Gaziantep'te Define Kazısına Kaçak Operasyon
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Gaziantep Nizip ilçesinde, define bulmak için izinsiz kazı yapan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte gözaltına alındı.

Gaziantep'te define bulmak için kaçak kazı yapan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen İ.A., M.Y. ve Y.S. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konulurken şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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