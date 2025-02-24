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Gaziantep'te Define Kazısı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Define Kazısı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Gaziantep'te, izinsiz define kazısı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 5 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Araban ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.G., M.O., M.G., E.Ç. ve M.M.G. isimli 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda ise suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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