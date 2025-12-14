Haberler

Gaziantep'te kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü: 3 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların kullandığı iş makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Nizip ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen M.G., M.C.Ç. ve V.O.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken suçta kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu. - GAZİANTEP

