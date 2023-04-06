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Gaziantep'te DEAŞ üyesi 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ üyesi 2 zanlı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen S.S. ve O.S.H. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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