Gaziantep'te DEAŞ üyesi 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen S.S. ve O.S.H. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP