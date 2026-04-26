Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Gaziantep'te 16.20 sıralarında etkili olan ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı felç etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük şok yaşarken, bazı vatandaşlar ise araçlarının zarar görmemesi için emniyete sığındı. Dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken yollarda su birikintisi oluştu. Bazı vatandaşlar ise daha önce bu büyüklükte dolu yağışı görmediklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı