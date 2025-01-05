Gaziantep'te Çember Operasyonu: 174 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan 'çember' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. Aralık ayı içerisinde il genelinde JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlar neticesinde, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, kasten öldürme, cinsel ve narkotik gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların hepsi, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP