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Gaziantep'te 'ÇEMBER' Operasyonları: 213 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te 'ÇEMBER' Operasyonları: 213 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'ÇEMBER' operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 213 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Tüm şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince Ocak ayında yapılan 'çember' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 213 şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahısların hepsi tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik "ÇEMBER" operasyonları yapıldı. Ocak ayı içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, tehdit, kasten yaralama, kasten öldürme, basit yaralama ve ruhsatsız silah taşıma gibi çeşitli suçlardan aranan 213 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahısların tamamı tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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