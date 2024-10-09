Gaziantep'te Bir Evde Yangın Çıktı

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangında bütün eşyalar tamamen kül oldu.

Yangın, Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşında yalınız yaşayan Meryem Kılıç'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, durumu fark eden vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın sonrası yalnız yaşayan Meryem Kılıç'ın evindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP