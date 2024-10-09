Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Bir Evde Yangın Çıktı

Gaziantep'te Bir Evde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangında, 60 yaşındaki Meryem Kılıç'a ait evdeki tüm eşyalar tamamen kül oldu. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü ve yaralanan kimse olmadı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir evde çıkan yangında bütün eşyalar tamamen kül oldu.

Yangın, Araban ilçesine bağlı kırsal Elif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşında yalınız yaşayan Meryem Kılıç'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, durumu fark eden vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın sonrası yalnız yaşayan Meryem Kılıç'ın evindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Meryem Kılıç gaziantep Güvenlik 3-sayfa Araban Yaşam Olay Kaza

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Discord'a neden erişim engeli geldi? Discord kapandı mı, ne zaman açılacak? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Köfteci Yusuf sahibi kim? Yusuf Akkaş kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.