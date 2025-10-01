Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Sedat Pehlivan, kimliği belirsiz şahıs yada şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Sedat Pehlivan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pehlivan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma ve kaçan katil zanlısı yada zanlılarını yakalama çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP