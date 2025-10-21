Haberler

Gaziantep'te Bıçaklı Saldırı: 3 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Bıçaklı Saldırı: 3 Şahıs Tutuklandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları bir kişiyi bıçakla yaralayan 3 şahıs jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları şahsı bıçakla yaralayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Gürsu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. isimli şahıs, sabah karşı 04.30 sıralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu 2 şahıs tarafından ikametinde bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırganlar kaçarken yaralanan M.C. isimli şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirerek kaçan şahısların kullandığı araç bölgede bulunan kameraların incelenmesi sonucu tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda ise olaya karıştığı belirlenen D.K., M.E.A. ve A.A. isimli şüpheliler adreslerinde yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen D.K., M.E.A. ve A.A. isimli şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan M.C. isimli şahsın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP




