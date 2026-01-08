Haberler

Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuğun bıçakladığı arkadaşı hayatını kaybetti

Gaziantep'te husumetli olduğu arkadaş tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki Abdullah Kaya, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 15 yaşındaki katil zanlısı D.K. yakalandı.

Gaziantep'te bir süre önce aynı kuaförde beraber çalıştığı ve husumetli olduğu 15 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre aynı kadın kuaföründe çalışan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Kaya (17) ile D.K. (15) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken D.K.'nın kalbinden bıçakladığı Abdullah Kaya ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan çocuk kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı çocuk yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı çocuk D.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalandı. Katil zanlısının emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

