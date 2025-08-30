Gaziantep'te Bıçaklanarak Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası konuşmak için çağrıldığı parkta bıçaklanarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Adem Subaşı, 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Ağustos akşamı Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, gün içinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlileriyle tartışan Adem Subaşı, gece saatlerinde aynı kişiler tarafından konuşmak için parka çağrıldı. Burada yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri bıçakla Subaşı'na saldırdı.

21 günlük yaşam savaşını kaybetti

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından önce hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Adem Subaşı, daha sonrasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Subaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen 21 gün sonra hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği belirlenen katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP