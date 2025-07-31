Gaziantep'te Belkız Köyü Mesire Alanı'nda Yangın Çıktı

Gaziantep'te Belkız Köyü Mesire Alanı'nda Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkız Köyü Mesire Alanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkız Köyü Mesire Alanı'nda bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Belkız Köyü Mesire Alanı'nda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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