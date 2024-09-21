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Gaziantep'te Bekçi, Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlanla Karşılaştı

Gaziantep'te Bekçi, Nesli Tükenmekte Olan Çizgili Sırtlanla Karşılaştı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı bekçiliği yapan bir vatandaş, motosikletiyle devriye attığı esnada nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanla karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydetti.

Gaziantep'te gece Antep fıstığı bekçiliği yapan bir vatandaş, motosikletiyle devriye atarken nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanla karşılaştı. Bekçi, o anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı kırsal Zergil Mahallesi'nde hırsızlık olaylarına karşı fıstık nöbeti tutan bir vatandaş, gece motosikletiyle devriye attığı esnada önünde hızlı bir şekilde koşan bir hayvana rastladı. İlk başta karanlıkta fark edemediği ve hırsız sandığı hayvanın Dünya Doğa ve Doğal Yaşamı Koruma Birliği (IUCN Redlist) tarafından nesli tükenme tehlikesi statüsünde bulunan çizgili sırtlan olduğunu anladı. Bekçi o anları ise cep telefonunu çıkararak kayda aldı.

Görüntülerde nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanın motosikletli vatandaştan korkma ve bir anda tarlaya girerek gözden kaybolma anları yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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