Gaziantep'te Aranan İki Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ve silahla yaralama suçlarından aranan iki hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te uyuşturucu madde ticareti ile silahla yaralama suçlarından aranan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şahıs ile tehdit ve silahla kasten yaralama suçlarından hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde yakalandı.
Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP