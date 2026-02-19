Kesinleşmiş 18 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı
Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 18 yıl hapis cezasıyla aranan E.Y. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nurdağı ilçesindeki çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı