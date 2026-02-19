Kesinleşmiş 18 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nurdağı ilçesindeki çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı