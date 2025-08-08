Gaziantep'te Apartmanda Yangın: 15 Yaralı

Gaziantep'te 5 katlı bir apartmanın alt katında çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gaziantep'te 5 katlı bir binanın alt katında çıkan yangında dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Dumandan etkilenen 15 kişi yaralandı.

Yangın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın alt katındaki dükkanda çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken dumandan etkilenen 15 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Dumandan zehirlenen 15 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
