Gaziantep'te Apartmanda Yangın: 15 Yaralı

Yangın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın alt katındaki dükkanda çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken dumandan etkilenen 15 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Dumandan zehirlenen 15 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - GAZİANTEP