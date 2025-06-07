Gaziantep'te Anne ve Kızı Kilitli Odada Ölü Bulundu

Gaziantep'te anne ve kızı kilitli bulundukları odada ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yakınlarının uzun süre haber alamadığı anne ve kızı, evde kilitli bulundukları odada ölü bulundu.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin 75. Yıl mahallesi 86046 Nolu Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ile 3 yaşındaki kızı Nilvara'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evin bir odasının kilitli olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından açılan odada anne ve kızını yerde hareketsiz şekilde bulundu.

Oda içerisinde duman tespit eden ekipler, yaptıkları incelemenin ardından beşiğin yandığını ve anne ve 3 yaşındaki kızının, yanmanın etkisiyle meydana gelen karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini değerlendirerek çalışma başlattı.

27 yaşındaki Seçil Kaymakçı ve 3 yaşındaki kızı Nilvara Kaymakçı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.