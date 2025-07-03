Gaziantep'te Anız Yangını: 150 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Gaziantep'te Anız Yangını: 150 Dönüm Arazi Zarar Gördü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını 150 dönümlük arazide etkili oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak fabrikaları tehdit etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, jandarma bölgedeki iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesinde çıkan anız yangınında 150 dönüm arazi kül oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı bölgesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgede bulunan bazı fabrikaları da tehdit etti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, jandarma ekipleri de tedbir amaçlı olay yerine gelerek fabrika ve iş yeri sahiplerini uyardı. Yangın, yaklaşık 3 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 150 dönüm arazi zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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