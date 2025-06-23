Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında
Gaziantep Karkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evden önce tartışma sonra da silah sesleri geldi. Mahalleli korkuya kapılarak ekiplere haber verdi. Aile içi tartışmada bir kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler ölen şahsın babası ve ağabeyini gözaltına aldı.
Gaziantep'te Karkamış'a bağlı Çiftlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Eyüp T., evlerinin bahçesinde babası Muhsin T. ve ağabeyi İbrahim Halil T. ile tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunlar, Eyüp T.'ye isabet etti.
MAHALLELİ EKİPLERE HABERE VERDİ
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 29 yaşındaki Eyüp T., kurtarılamadı
BABA VE AĞABEY GÖZALTINDA
Olayın ardından baba ile ağabey, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa