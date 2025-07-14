Gaziantep'te Ağ İle Avlanma Yasağına Uyan Şahıs Yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, Fırat Nehri üzerinde ağ ile balık avlayan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve 300 metre ağına el konuldu.
Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. Devriye esnasında nehir üzerine 300 metre ağ atarak balık avladığı tespit edilen A.H. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken 300 metrelik ağa ise el konuldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa