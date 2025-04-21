Gaziantep'te Ağ ile Avlanan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te ağ ile avlanma yasağına uymayan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra etti. İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, nehir üzerinde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa ait olduğu tespit edilen 800 metre ağ ele geçirildi.

M.Ö. isimli şahıs hakkında av yasağına uymaması sebebiyle idari işlem başlatılırken ve olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu. - GAZİANTEP